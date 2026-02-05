Funchal é o único grande mercado onde procura, oferta e preços por quarto continuam a subir

A oferta de quartos para arrendar no Funchal está a tingir níveis bastante altos, com a curiosidade (má para o bolso de quem procura alugar) de a capital madeirense ser o único grande mercado onde a procura, a oferta e os preços por quarto continuam a subir em Portugal, onde este mercado "registou um aumento expressivo de 79% no 4.º trimestre de 2025".

Em comparação com o mesmo período de 2024, segundo a análise do idealista, enquanto no país o número de interessados por quarto segue o sentido oposto, ou seja "caiu 44%, evidenciando um forte desfasamento entre oferta e procura neste segmento do mercado habitacional", no Funchal um quarto pode custar, em média, 525 euros/mês, mesmo assim o número de interessados por quarto subiu 27% e a oferta de quartos também subiu, mas apenas 11%, sendo que a variação anula dos preços atingiu os 17%.

"Apesar deste contexto, o preço mediano nacional dos quartos situou-se nos 480 euros mensais, registando ainda uma ligeira subida anual de 1%, o que revela uma resistência dos preços, sobretudo nos mercados mais pressionados", refere o idealista.

Os dados mostram que o atual ajustamento do mercado de quartos resulta sobretudo de um forte aumento da oferta e não de uma quebra estrutural da procura. Com mais quartos disponíveis, a pressão sobre cada anúncio diminui e o mercado torna-se mais equilibrado. Ainda assim, os preços mantêm-se relativamente estáveis, sobretudo nas grandes cidades, o que confirma que o arrendamento de quartos continua a ser uma solução procurada por estudantes, jovens profissionais e pessoas em mobilidade. Ruben Marques, porta-voz do idealista

Assim, em resumo, "a procura por quartos para arrendar caiu de forma generalizada na maioria das capitais de distrito e ilhas analisadas. As maiores quebras no número de interessados por anúncio registaram-se em Portalegre (-69%), Guarda (-56%), Coimbra (-49%), Porto (-44%) e Lisboa (-40%)" e "em contraciclo, algumas cidades registaram aumento da procura, nomeadamente Évora (47%), Vila Real (34%), Funchal (27%) e Setúbal (20%), evidenciando dinâmicas locais distintas".

"Em sentido oposto à procura, a oferta de quartos aumentou de forma expressiva em grande parte das capitais analisadas", realça. "Os maiores crescimentos observaram-se em Coimbra e Bragança (ambas com 133%), seguidas do Porto (93%), Portalegre (76%), Ponta Delgada (62%), Guarda (60%) e Viana do Castelo (59%)".

Ora, apesar da "forte quebra da procura e do aumento significativo da oferta, os preços dos quartos mantiveram-se relativamente estáveis na maioria das capitais de distrito e ilhas", aponta ainda o idealista. "As maiores subidas anuais de preços registaram-se no Funchal (17%), Coimbra (10%), Viana do Castelo (8%), Setúbal (7%) e Castelo Branco (7%). Em sentido contrário, observaram-se quedas de preços na Guarda (-7%), em Lisboa (-5%) e em Portalegre (-4%)", refere.

Quanto ao preço, "Lisboa destaca-se como o mercado mais caro do país", com um valor "mediano de 570 euros por mês, seguida do Funchal (525 euros/mês) e do Porto (450 euros/mês). Já os mercados mais económicos encontram-se na Guarda (200 euros/mês), Bragança (220 euros/mês) e Vila Real (240 euros/mês)", conclui.

Metodologia

Para a realização desta análise foram consideradas apenas as cidades com uma base de anúncios estável no idealista ao longo do período analisado e com um número mínimo de 30 anúncios. A análise baseia-se nos dados do idealista relativos a quartos para arrendar, comparando o 4.º trimestre de 2025 com o 4.º trimestre de 2024. São analisadas a evolução do número de interessados por anúncio, a variação da oferta disponível e a evolução dos preços medianos anunciados.