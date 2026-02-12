Euro cai pelo segundo dia consecutivo e mantém-se no patamar dos 1,18 dólares

O euro caiu ligeiramente esta quarta-feira face ao dólar, pela segunda sessão consecutiva, mantendo-se no patamar dos 1,18 dólares, no dia em que foram divulgados dados do desemprego nos Estados Unidos.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1886 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1896 dólares.

O euro também se depreciou face à libra, bem como ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1900 dólares.

A taxa de desemprego nos EUA caiu uma décima, para 4,3%, em janeiro, quando foram criados 130.000 postos de trabalho, mais do dobro do registado em dezembro e das previsões do mercado, foi hoje anunciado.

Estes dados levaram o euro a negociar abaixo dos 1,1850 por alguns momentos, mas depois acabou por recuperar.

Alguns membros do Banco Central Europeu (BCE) admitem o risco de um corte nas taxas de juro se o euro ultrapassar 1,20 dólares, afirmou o analista do ING Francesco Pesole, à agência EFE.

Contudo, o euro teria que chegar aos 1,25 dólares para o banco central baixar as suas previsões para a inflação e reduzir as taxas de juro, segundo o responsável.

As taxas de juro fixadas pelo BCE estão atualmente em 2% e as da Fed num intervalo entre 3,50% e 3,75%.

A Fed poderá cortar as taxas uma ou duas vezes este ano, mas também é possível que não o faça, segundo o economista-chefe para a Europa da Société Générale, Michel Martinez.

O diferencial das taxas de juro entre os EUA e a zona euro torna os investimentos em dólares mais atrativos, impulsionando assim a apreciação da moeda norte-americana.

Divisas...................quarta-feira................terça-feira

Euro/dólar................1,1886.....................1,1896

Euro/libra...............0,87028....................0,87128

Euro/iene................181,65......................183,65

Dólar/iene...............152,83......................154,38