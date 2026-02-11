Bernardo Trindade dá receita para que o Turismo seja bem percebido

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, indica que 2025 "foi novamente um ano positivo, andando muito perto dos 30 mil milhões de receitas turísticas e dos 82 milhões de dormidas, ainda que com comportamentos assimétricos nas diferentes regiões", destacando o bom desempenho na Madeira.

Um indicador deixado no arranque do 35.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre até sexta-feira, no Porto, com o madeirense a destacar que "em resultado deste movimento", a importância do turismo na economia portuguesa vai crescer. Contudo, considera que a satisfação da AHP só será plena quando a população portuguesa, toda ela, entenda e aceite estes benefícios. E hoje ainda não é assim. "Porque falta habitação, e as pessoas culpam o AL e os hotéis – ainda que estejamos a falar apenas de 5% do total do alojamento. Porque temos mais lixo nas cidades, e as pessoas culpam o turismo. Não sabendo que os equipamentos para a recolha, limpeza e varredura, em muitos municípios já são pagos pela taxa turística. Dissemos em Lisboa, dizemos no Porto e em Matosinhos, é preciso colocar um selo que diga isso mesmo. Num simples equipamento de higiene urbana esta frase poderosa “este equipamento foi pago pela taxa turística”, referiu.

Um selo que não resolvendo todo o problema da pegada do turismo, "mitiga, educa, muda a percepção", salienta.

Infra-estruturas e pessoas em foco

No domínio das infra-estruturas, Bernardo Trindade aponta para a necessidade de serem encontradas respostas para aqueles que querem visitar Portugal. "Se não tivermos respostas, então temos de estudar a carga sobre as cidades. Todos os seus impactos. Presentes e futuros. Somos adeptos da economia de mercado, agora quando tenho a procura é constrangida pelo aeroporto, mais hotéis em zonas densamente povoadas, significa ter as mesmas pessoas distribuídos por mais hotéis. Dissemos isso em Lisboa onde, com o aeroporto saturado, segundo as consultoras teremos mais 45 hotéis até 2028, dizemos isso no Porto, onde até 2028 teremos mais de 35 novos hotéis. Os 17 milhões de passageiros no Francisco Sá Carneiro não representando saturação, exige que se olhe para a actual infra-estrutura", referiu na sessão de abertura do congresso.

Porque o turismo é uma actividade de mão de obra intensiva, Bernardo Trindade lançou um alerta: "precisamos de pessoas".

O diagnóstico é severo: "Não nos bastamos a nós próprios. Temos de trazer pessoas, assegurar o bom acolhimento e tê-las connosco. Sempre dissemos, estamos disponíveis para formar, já formamos, dar competências, já damos, agora não podemos assumir responsabilidades em áreas que não são da nossa responsabilidade. Falo-vos da habitação. Até porque é nas regiões onde há mais necessidade de habitação que se localizam as zonas onde há mais turismo. Daí que a via verde do governo para simplificar as autorizações de trabalho em Portugal, não é suficiente. Não conheço ninguém no turismo que tenha acedido".