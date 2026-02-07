aCORDE 2026 encerra com concerto memorável no VidaMar

O aCORDE 2026 – Festival Internacional de Cordofones Tradicionais encerrou, hoje, com um concerto especial que marcou o público pela sua intensidade artística e pela celebração da música em toda a sua diversidade.

O espectáculo de encerramento teve lugar, no Centro de Congressos do VidaMar Resort Hotel Madeira, e reuniu em palco André Santos, acompanhado por Salvador Sobral, Elisa Silva e Juliana Anjo, num encontro único de talentos que cruzou sonoridades, vozes e sensibilidades distintas, estabelecendo um diálogo profundo entre tradição e contemporaneidade.

Ao longo do concerto, os cordofones tradicionais foram o fio condutor de interpretações emotivas e de grande cumplicidade artística, proporcionando uma noite de forte partilha e emoção. A participação especial do Coro da EB1/PE da Ajuda reforçou a dimensão comunitária e intergeracional do momento, sublinhando o papel da música como linguagem universal e elemento agregador.