Ucrânia, Sudão e Gaza prioritários para presidência britânica do Conselho de Segurança da ONU

O Reino Unido anunciou hoje que os conflitos na Ucrânia, Sudão e em Gaza serão prioridades da sua presidência do Conselho de Segurança da ONU, defendendo tratar-se das "ameaças mais graves à paz e à segurança internacionais".

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, onde apresentou a agenda do Conselho de Segurança para o mês de fevereiro, o diplomata britânico James Kariuki disse que a paz na Ucrânia está "mais perto do que nunca" e garantiu que o seu país continuará a dar à Ucrânia "apoio inabalável", quer na busca pela paz, quer para garantir que Moscovo não tente uma nova invasão.

Nesse sentido, indicou que o Reino Unido pretende convocar uma reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia, a 24 deste mês, para assinalar o quarto aniversário da invasão em grande escala pela Rússia.

"Ao entrarmos no quinto ano desta guerra devastadora, reiteraremos o nosso compromisso com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e a importância de alcançar uma paz justa e duradoura", frisou.

A reunião será presidida pelo ministro de Estado do Reino Unido para a Europa, Stephen Doughty, indicou James Kariuki, encarregado de Negócios da Missão do Reino Unido junto das Nações Unidas.

Face ao Sudão, o brutal conflito e o desastre humanitário no país africano são "uma prioridade urgente para o Reino Unido", disse o embaixador, garantindo estar a utilizar todas as ferramentas diplomáticas para pressionar as partes a concordarem com um cessar-fogo e acabar com a guerra.

"É por isso que utilizaremos a nossa presidência este mês e a reunião do Conselho de Segurança sobre o Sudão, agendada para 19 de fevereiro, para nos concentrarmos na necessidade urgente de aliviar o sofrimento, proteger os civis e pôr fim aos combates catastróficos. Utilizaremos também esta oportunidade para nos concentrarmos na horrenda violência contra mulheres e raparigas", afirmou Kariuki.

A reunião deverá ser presida pela secretária de Estado para Assuntos Exteriores britânica, Yvette Cooper.

Sobre Gaza, e ao reiterar apoio ao plano de 20 pontos apresentado pelos Estados Unidos para a paz no enclave palestiniano, o diplomata defendeu a necessidade de um novo impulso para sustentar o cessar-fogo, garantir o desarmamento do grupo islamita Hamas e manter os progressos na criação do Comité Nacional Palestiniano para a Administração de Gaza, colocando "os palestinianos no centro dos esforços de recuperação e reconstrução".

"Precisamos também de abordar as condições humanitárias extremas em Gaza com mais ajuda", reforçou, instando à total abertura de todas as fronteiras para permitir a entrada em larga escala de mantimentos humanitários vitais.

No dia 19 de fevereiro, o Reino Unido usará a reunião mensal sobre a situação em Gaza para pressionar por avanços na implementação do plano de paz, abordar a crise humanitária e a situação em deterioração na Cisjordânia.

O encontro também deverá ser presidido pela secretária de Estado para Assuntos Exteriores.

"Como presidente [do Conselho de Segurança da ONU em fevereiro], utilizaremos a nossa plataforma para amplificar as vozes da sociedade civil, incluindo as que defendem os direitos humanos e as liberdades em todo o mundo, e destacaremos a importância de combater a epidemia global de violência contra mulheres e raparigas, incluindo o uso da violação como arma de guerra", acrescentou.

Ainda este mês, o Conselho vai abordar o relatório estratégico bianual do secretário-geral da ONU relativo à ameaça representada pelo grupo extremista Estado Islâmico no Iraque e no Levante.

Decorrerá também a reunião anual dos Comissários de Polícia da ONU.

Além da questão palestiniana, outros temas relacionados com o Médio Oriente constam na programação, como a Síria e o Iémen.

A situação na Líbia, na República Centro-Africana e no Sudão do Sul serão igualmente debatidas.

O Reino Unido é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ao lado da China, Estados Unidos, França e Rússia.