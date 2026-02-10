Comissão da FPF ratifica jogo de Portugal em Leiria antes do Mundial2026

A realização do último jogo de Portugal antes do Mundial2026 no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em solidariedade com os clubes de Leiria afetados pelo mau tempo, foi hoje aprovada por uma comissão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"No dia 10 de junho, Portugal fará o último encontro de preparação em Leiria em sinal de solidariedade, com parte das receitas a reverterem para os clubes afetados pela calamidade", informou o organismo, após a segunda reunião da comissão coordenadora para emergências no futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A sessão incluiu representantes da FPF, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e do plenário das Associações Distritais e Regionais, numa altura em que o mau tempo tem causado mortes, feridos e desalojados no país, além de danos materiais, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

"A escolha de Leiria assume um forte significado simbólico, representando um gesto de proximidade, solidariedade e apoio para com a população leiriense, duramente fustigada pela catástrofe que atingiu o concelho nas últimas semanas", reconheceu o organismo regulador do futebol português.

Na segunda-feira, durante uma visita a Leiria, o presidente da FPF, Pedro Proença, tinha anunciado a realização de um encontro da seleção principal com um adversário a designar em Leiria, no feriado nacional de 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, antes da partida da comitiva lusa para a fase final do Mundial2026.

Nessa iniciativa, o líder federativo observou os danos em várias infraestruturas desportivas e outros locais destruídos pelo mau tempo, enalteceu o espírito de entreajuda da comunidade local no processo de reconstrução e ouviu as preocupações dos homólogos da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, e da Associação de Futebol de Leiria, Carlos Mota Carvalho, partilhando essas impressões com a comissão coordenadora para emergências no futebol.

Pedro Proença admitiu ainda a possibilidade de haver um reforço da verba destinada a apoiar clubes afetados, uma semana depois de, na primeira reunião da comissão, a FPF ter aberto um Fundo de Catástrofes de 100.000 euros.

"A FPF sublinhou que a monitorização da situação em Leiria e nas restantes zonas afetadas pela calamidade irá continuar, reforçando que o seu apoio será sempre uma prioridade para todos os clubes, associações e atletas que se encontram com as suas atividades desportivas afetadas", referiu o organismo, num compromisso vincado pelos restantes elementos da comissão.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, contando pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida de Estados Unidos, México e Canadá.

Presente pela nona vez, e sétima seguida, na fase final da principal prova internacional de seleções, o conjunto das 'quinas' está integrado no Grupo K e vai defrontar na primeira fase a Colômbia, o Uzbequistão e o vencedor do primeiro caminho do play-off intercontinental, que será disputado por Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo em março.