Grupo Pestana Pousadas e sindicatos fecham acordo para aumentos médios de 5,16%

O Grupo Pestana Pousadas chegou a acordo com os sindicatos do setor para um aumento salarial médio de 5,16% este ano, assegurando que todas as categorias beneficiam de uma valorização superior a 4,7% anunciou num comunicado.

Assim, o grupo celebrou com a Fesaht -- Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal "um novo acordo para a atualização da tabela salarial e de outras cláusulas de natureza pecuniária aplicáveis a 2026".

Segundo a empresa, este acordo representa "um aumento médio de 5,16% nas remunerações dos colaboradores das Pousadas de Portugal, com um acréscimo maior nas categorias profissionais da base da tabela, mas assegurando que todas as categorias beneficiam de uma valorização superior a 4,7%".

Esta atualização salarial, salientou, "traduz uma melhoria real do poder de compra dos seus colaboradores, acima do índice de inflação, e alinha-se com os objetivos definidos no Acordo de Concertação Social" para o aumento do salário médio, que, nos últimos anos "teve um acréscimo superior a 20%".

Além disso, lembrou, "entre 2022 e 2025, a empresa distribuiu mais de 2,5 milhões de euros em prémios de desempenho, abrangendo, em alguns anos, mais de 93% dos seus colaboradores".

Desde 2005 que o "grupo mantém um Acordo de Empresa com a Fesaht, atualizado em 2018", sendo que este é já "o sétimo acordo anual consecutivo de revisão da tabela salarial".