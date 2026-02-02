Processos de insolvência com tendência de aumento

O número de processos entrados na Comarca da Madeira relacionados com processos de falência, insolvência e recuperação de empresas diminuiu de 58, no 2.º trimestre de 2025, para 44 processos, no 3.º trimestre de 2025 (-24,1%)", informa hoje a DREM de acordo com a informação fornecida pela Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ). Contudo, "comparando com o trimestre homólogo (37 processos), observou-se um aumento de 18,9%".

Confirme assinala a Direção Regional de Estatística da Madeira, entre Julho e Setembro do ano passado, "contabilizaram-se 41 processos findos (+17,1% do que no 3.º trimestre de 2024), 36 (87,8%) dos quais terminaram em falência ou insolvência decretada. Este número de falências/insolvências foi inferior ao registado no trimestre anterior (45), mas superior ao homólogo (33), correspondendo a variações de -20,0% e de +9,1%, respetivamente", resume.

Já no que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, "o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas colectivas, representando 80,6% do valor total, pois, das 36 falências/insolvências decretadas, neste trimestre, 29 foram de pessoas singulares e 7 de pessoas colectivas", conclui a breve análise.