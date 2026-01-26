JPP exige ao Governo divulgação de "estudos internos" do edifício do hospital

O Gupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) exorta o Governo Regional do PSD/CDS a revelar publicamente, ainda esta segunda-feira, “os estudos internos” relativos ao “elevado esforço financeiro” que seria necessário para transformar o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa futura estrutura de residências para a população idosa, vulgo lares.

Em comunicado, o líder do JPP e do Grupo Parlamentar regista o “carácter interno do estudo”, não coloca em causa a capacidade dos técnicos da secretaria de Equipamentos e Infraestruturas, mas entende que estando em causa um importante valor patrimonial da Região, “era da maior sensatez que o Governo PSD/CDS se decidisse por um estudo independente para assegurar total transparência e rigor”.

Élvio Sousa considera “um direito básico da governação democrática tornar público e com total transparência as decisões públicas com forte impacto social e revelar perante a Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) e os partidos todos os estudos e documentos que o Governo diz ter sobre este assunto”.

“É muito significativo que o Governo PSD/CDS só esta segunda-feira tenha utilizado a imprensa para, pela manhã, vir revelar mais informações sobre o anúncio da venda feito por Miguel Albuquerque na sexta-feira”, refere o líder da oposição. “Ou seja, Miguel Albuquerque está a reagir à enorme pressão que foi feita, mas continua a deixar muitas sombras negras por esclarecer”.

O líder da oposição regista que no mesmo dia em que o Governo PSD/CDS vem “com estudos internos” justificar o “elevado esforço financeiro” que seria necesário para transformar o edifício do hospital numa estrutura residencial para idosos, surge também o anúncio, “com base num estudo interno” de que o executivo irá adaptá-lo para “habitação acessível”, e daí a pergunta: “Se para o transformar num lar os custos são excessivos, como é que o Governo com esses custos excessivos consegue adaptá-lo para habitação a preços acessíveis? Anda aqui mais uma trapalhada, e por isso há muita coisa por esclarecer.”

Élvio Sousa desafia o Governo PSD/CDS a mostrar publicamente “os estudos internos”, caso contrário o partido que lidera a oposição avancerá com um pedido de consulta “obrigatótria” dos estudos e documentos.