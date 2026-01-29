JPP requer estudos sobre venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O Juntos Pelo Povo (JPP) apresentou um requerimento para aceder aos estudos internos que, segundo o Governo Regional PSD/CDS, sustentam a decisão de avançar com a venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, anunciou hoje o partido.

Em comunicado, o JPP recorda que, na passada segunda-feira, já tinha solicitado a divulgação pública de toda a documentação associada ao processo, defendendo que se trata de informação de natureza pública. Apesar disso, refere que o presidente do Governo Regional tem reafirmado a intenção de colocar à venda um “património público essencial para resolver graves carências regionais de ordem social”, nomeadamente ao nível da falta de lares e de estruturas de cuidados continuados.

Segundo o secretário-geral do partido, Élvio Sousa, o chefe do executivo regional não apresentou os estudos que diz existirem, “como é seu dever e em nome da transparência”, acrescentando que, perante a pressão pública, a venda foi adiada para 2030.

“No que depender do JPP, isso não acontecerá em 2030 nem nunca”, afirmou Élvio Sousa, sublinhando que o partido irá recorrer “a todos os meios” para aceder à documentação e esclarecer as intenções do Governo.

O dirigente do JPP critica ainda as recentes declarações do presidente do Governo Regional, que admite a possibilidade de construção de “habitação acessível” no local, considerando tratar-se de uma tentativa de “convencer a opinião pública da bondade da sua precipitada decisão”, assente, segundo o partido, em estudos internos “feitos à medida dos seus interesses, mas que não resolvem as reais necessidades das populações".