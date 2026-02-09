Seguro total é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Foi eleito com o maior número de votos de sempre, mas na Madeira não ultrapassou a fasquia dos 60%. Ventura dominou em 10 freguesias da Região e ganhou de novo em São Vicente.

Mas há mais na edição desta segunda-feira:

Fip Bronze Madeira consagra vencedores. Portugueses Pedro (peu) Araújo e Pedro Graça e as espanholas Ariadna Rodero e Lucia Exposito triunfaram na prova internacional.

Gorjetas rendem 10 cadeiras de roda.

Pornografia precoce deixa consequências.

Falta de eficácia trama Nacional. Empate a zeros com o Casa Pia, apesar do domínio alvi-negro. FC Porto é o próximo adversário.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.