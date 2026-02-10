Miguel Castro afirma que "o PS tinha vergonha" de António José Seguro
Numa resposta à intervenção inicial de Paulo Cafôfo no plenário nesta manhã, o líder do Chega-Madeira garantiu que a vitória de António José Seguro nas eleições presidenciais de domingo "não foi uma vitória do PS", sendo antes uma vitória do próprio candidato que "foi renegado" pelo seu próprio partido. "O PS tinha vergonha de António José Seguro", afirmou Miguel Castro,. que lembrou que a direcção nacional socialista não quis apoiar inicialmente aquele candidato.
Miguel Castro acusou o PS de ser antidemocrata, por só aceitar os resultados eleitorais quando estes lhe são favoráveis.
Por outro lado, o deputado do Chega destacou que André Ventura "submeteu-se a eleições contra sete forças políticas", tendo nomeado seis dessas - BE, PCP, PAN, PEV, IL e CDS. "Foram todos contra um", descreveu.
Miguel Castro reconheceu que António José Seguro ganhou as eleições mas que "a Madeira deu 44% ao candidato André Ventura, o mesmo que entrou numa corrida eleitoral sozinho contra o sistema".
Por outro lado, constatou que "da parte de António José Seguro não se viu nada de transformador". e que "quanto à Autonomia ficou-se pelas palavras". "Quando tomar posse vamos ver o que vai fazer sobre o subsídio de mobilidade", concluiu.