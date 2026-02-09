Rubina Leal endereça felicitações a António José Seguro

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, endereça as suas felicitações a António José Seguro, eleito Presidente da República, num acto eleitoral marcado pela participação dos portugueses em geral, e dos madeirenses em particular.

Em nota à imprensa, Rubina Leal faz votos de um bom mandato ao serviço da nação, das populações, deixando a garantia de uma cooperação institucional profícua entre o primeiro órgão de governo próprio da Região e a Presidência da República.

A presidente do parlamento madeirense deixou ainda o seu reconhecimento pelos dois mandatos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, pela sua total dedicação ao País.