Polícia britânica confirma abertura de investigação criminal a Mandelson por ligações a Epstein

A polícia britânica anunciou hoje a abertura uma investigação criminal contra Peter Mandelson, devido a alegações de que o antigo embaixador e ex-comissário europeu passou informações confidenciais sobre mercados ao milionário pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein.

"Posso confirmar que a Polícia Metropolitana iniciou uma investigação sobre um homem de 72 anos, ex-ministro do Governo, por crimes de má conduta no exercício de funções públicas", disse a comandante Ella Marriott, citada num comunicado.

A responsável explicou que "a Polícia Metropolitana recebeu várias denúncias de alegadas condutas indevidas no exercício de funções públicas, incluindo uma notificação do Governo" desde a divulgação na sexta-feira de milhões de documentos judiciais relacionados com Jeffrey Epstein - acusado de abuso sexual e tráfico de mulheres, várias das quais menores de idade - pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

De acordo com documentos publicados pelo Departamento de Justiça norte-americano, Mandelson terá passado informações confidenciais a Epstein enquanto era ministro do Comércio do então governo britânico trabalhista de Gordon Brown, ao encaminhar um 'email' interno em 2009 destinado ao primeiro-ministro sobre a situação económica.

Em outra troca de 'emails' de 2009 revelada pelo jornal Financial Times, Peter Mandelson parece sugerir a Epstein que peça ao chefe do banco JPMorgan para "ameaçar ligeiramente" o então ministro das Finanças britânico, Alistair Darling, a fim de obter uma redução do imposto sobre os bónus dos banqueiros.

Extratos bancários mostram ainda que Jeffrey Epstein terá transferido um total de 75.000 dólares (63.200 euros) em três fases para contas ligadas a Mandelson em 2003 e 2004.

Peter Mandelson, que na altura era deputado, afirmou no domingo não se lembrar dessas transferências e não saber se esses extratos eram autênticos.

O antigo político também afirmou que "não consegue localizar o local nem identificar a mulher" cujo rosto foi ocultado pelas autoridades norte-americanas e que aparece ao seu lado numa foto sem data, na qual ele aparece de camisa e cuecas.

Peter Mandelson fez saber hoje que vai abandonar voluntariamente a Câmara dos Lordes (câmara alta do parlamento britânico), depois de ter anunciado no domingo que iria sair do Partido Trabalhista.

Hoje de manhã, no Conselho de Ministros, o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, disse que o ex-embaixador do Reino Unido em Washington "desiludiu o país" e ordenou a preparação de legislação para poder retirar a Peter Mandelson o seu lugar na Câmara dos Lordes.

Mandelson foi nomeado para a câmara alta do parlamento em 2008, mas suspendeu funções no final de janeiro de 2025, após a nomeação para embaixador britânico nos Estados Unidos, posição da qual foi demitido oito meses depois, em setembro, devido a revelações sobre as ligações a Epstein.

A Comissão Europeia também anunciou hoje que iria analisar se Peter Mandelson, que foi comissário europeu para o Comércio entre 2004 e 2008, infringiu determinadas regras da instituição.

Epstein morreu a 10 de agosto de 2019 numa prisão federal de Nova Iorque, após ter sido acusado de múltiplos crimes de tráfico sexual de jovens mulheres e raparigas menores de idade que poderiam resultar numa pena de prisão de até 45 anos.