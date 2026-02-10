Mais de um terço das viagens TVDE com início ou fim nos eixos de transportes públicos
Mais de um terço das viagens TVDE em 2025 começaram ou terminaram em estações de comboio, terminais rodoviários ou fluviais, um aumento de mais de 20% face ao ano anterior, de acordo com um estudo divulgado esta segunda-feira.
Segundo o estudo da plataforma Bolt, os TVDE estão a ser cada vez mais utilizados como complemento aos transportes públicos nas cidades portuguesas, tendo em 2025 "mais de 35% das viagens" do setor tido início ou fim em estações de comboio, terminais rodoviários ou fluviais, "um aumento expressivo face aos 23,6% registados em 2024".
A análise da Bolt revelou que o serviço TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) tem sido cada vez mais utilizado para ligar zonas residenciais aos principais eixos de transporte urbano e interurbano, sem substituir o comboio, metro ou autocarro.
O crescimento das viagens de e para os interfaces de transporte acompanha a tendência observada nos transportes públicos, refere a Bolt, salientando que, só no primeiro semestre de 2025, a CP -- Comboios de Portugal transportou mais de 100 milhões de passageiros, um aumento de 9,3% face ao mesmo período do ano anterior.
Na Área Metropolitana de Lisboa, o número de passes carregados atingiu cerca de 12 milhões em 2025, o dobro do número de passes registados em 2019.
"À medida que as cidades portuguesas registam níveis históricos de utilização de transportes públicos, a articulação entre os diferentes modos de transporte é cada vez mais um fator decisivo para a mobilidade nas nossas cidades", explicou Mário de Morais, diretor-geral da Bolt em Portugal.
Segundo o responsável, os números "mostram claramente que os TVDE não substituem os transportes públicos - complementam-nos", lembrando que, ao facilitar o acesso às principais estações e terminais, o setor está "a ajudar mais pessoas a escolher o comboio, o metro ou o autocarro no seu dia-a-dia".
"Esta evolução reforça o papel dos TVDE como uma peça integrante deste ecossistema em que a mobilidade mais integrada é essencial para o futuro das nossas cidades", frisou.
De acordo com o estudo, as estações e terminais que registaram mais viagens TVDE incluem a estação de Campanhã, o Terminal Rodoviário em Sete Rios, a Gare do Oriente e o Terminal Fluvial do Barreiro.
Estes dados reforçam a ideia de que os serviços de TVDE são frequentemente utilizados para o "primeiro e último quilómetro" das deslocações diárias, integrando-se no sistema de transportes públicos existente.
Os números revelados pela Bolt demonstram que, à medida que mais pessoas recorrem aos transportes públicos, as viagens TVDE são cada vez mais utilizadas para percursos mais longos, sobretudo nas categorias mais económicas.
Em Lisboa, a distância média destas viagens "aumentou mais de 12% face a 2024, enquanto no Porto o crescimento chegou aos 15% nas mesmas categorias".
"Este padrão indica que os TVDE estão a ligar zonas residenciais menos centrais aos principais eixos de transporte público, o que é essencial para reforçar a complementaridade entre os modos de transporte", segundo o estudo.