Inter Milão volta a vencer e pode fugir na liderança da Serie A

O líder Inter Milão colocou-se hoje à condição com oito pontos de vantagem na Liga italiana de futebol, após vencer no campo da Cremonese (2-0), colocando pressão sobre o AC Milan, principal perseguidor, na 23.ª jornada.

No terreno do 15.º classificado da Serie A, o argentino Lautaro Martinez faturou aos 16 minutos, reforçando a liderança na lista dos melhores marcadores, agora com 13 golos, e o polaco Piotr Zielinski fez o segundo ainda durante a primeira parte, aos 31.

A quarta vitória seguida do Inter na prova deixa o emblema de Milão com 55 pontos, para já com mais oito do que o AC Milan, que na terça-feira joga no campo do Bolonha, na partida que fecha a ronda.

Também hoje, Como, sexto, e Atalanta, sétimo, não passaram do 0-0, num embate em que o argentino Nico Paz falhou um penálti nos descontos, já depois do Torino ter vencido em Turim o Lecce (1-0), num embate entre equipas que lutam pela manutenção.