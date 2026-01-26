JPP acusa Governo PSD/CDS de esconder contratos do golfe

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) estabeleceu esta segunda-feira uma relação entre a “recusa permanente” do Governo PSD/CDS para cumprir com a lei de acesso a documentos administrativos da gestão governativa e a “forma pomposa” como o mesmo executivo apresentou recentemente um Gabinete Autónomo da Transparência e de Corrupção, “curiosamente presidido por um elemento nomeado pelo PSD”.

Élvio Sousa faz notar que “este Governo PSD/CDS, apesar de suportado numa maioria absoluta por um parceiro que é mais notado pela ausência do que pela presença, se tem revelado inconstante, com falta de rumo, muita trapalhada, ocultações e sucessivas contradições, de que são exemplo o Subsídio Social de Mobilidade (SSM), os trilhos e agora o edifício do hospital”.

“A falta de transparência deste Governo voltou a ser confirmada recentemente, aquando de um pedido de documentação feito à Secretaria Regional de Equipamentos e infraestruturas pelo JPP, em novembro de 2025, a solicitar os contratos dos campos de golfe”, contextualizou esta segunda-feira o líder da oposição, num encontro com a comunicação social.

“Passados dois meses”, prosseguiu, “o Governo continua a não cumprir a lei e a não responder ao solicitado, pelo que esgotados todos prazos, nomeadamente a falta de cooperação para com o maior partido da oposição, só nos resta concluir que o Governo está a esconder do JPP e da população os contratos com os campos de golfe, mas o assunto não morrerá aqui”.

Em nota à imprensa, Élvio Sousa considera que “quando o Governo PSD/CDS esconde deliberadamente documentação, viola o direito ao acesso à informação e oculta dados que servem de escrutínio e de interpretação políticas, pelo que estamos perante um executivo autoritário, autocrático, opaco e pouco transparente”.

Para o maior partido da oposição, a ocultação de documentos que deveriam ser públicos “só faz adensar as supeitas de que estarão a encobrir possíveis negociatas”, quando os valores em causa apontam já para 50 milhões de euros dos contribuintes aplicados na construção do campo de golfe da Ponta do Pargo.

Trata-se de um valor muito acima do inicialmente publicitado pelo Governo PSD/CDS, a que acrescem outros 23 milhões de euros inscritos no Orçamento de 2026 para este sector. “Temos todos os motivos para acreditar que este comportamento do Governo é um ato deliberado de encobrimento para esconder, da população, os erros e favores da governação, para além do completo alheamento das prioridades e reais necessidades das populações, em particular na área da habitação”, conclui