Oposição rejeita responsabilidades no atraso do diploma que o governo apresenta

Marta Freitas, do PS, fez a primeira pergunta à secretária regional de Saúde e Protecção Civil, para lembrar que não foi a moção de censura, aprovada pela oposição que atrasou o diploma de valorização das carreiras dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, porque teria sido possível aprovar nas semanas antes da queda do Governo Regional.

Por outro lado, recorda que estes profissionais aguardam por esta actualização desde 2021.

Paulo Alves, do JPP, questionou a secretária sobre o atraso, de mais de três anos, nos pagamentos a profissionais de saúde.

Sobre a queda do governo, rejeita que essa seja uma "desculpa" aceitável e lembra que "em 2024 chegou um avião militar carregado de inspectores da PJ", para investigar "suspeitas de corrupção".

Hugo Nunes, do CH, o partido que apresentou a moção de censura, rejeita responsabilidades nos atrasos e recorda que, entretanto, já houve eleições e tempo suficiente para avançar com estas medidas.

Também Gonçalo Maia Camelo não aceita que se justifiquem atrasos "com uma moção de censura".