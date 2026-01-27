Albuquerque apresenta números que provam que desde 2015 o número de viagens mais do que duplicou

"Só com populismo barato" é possível dizer que o subsídio social de mobilidade não fez aumentar significativamente o número de viagens dos madeirenses.

O presidente do Governo lembrou que, entre 2008 e 2014, no modelo anterior em que os madeirenses apenas recebiam 60 euros de reembolso nas viagens, o Estado pagou 57 milhões de euros. Entre 2015, ano de início do SSM, e 2024, forma pagos aos madeirenses 324 milhões e o número de viagens mais do que duplicou.

Sobre o não recurso ao Tribunal Constitucional, é claro ao afirmar que "não confia" num tribunal "centralista" que tem sido sempre contra as autonomias.