Trump diz ser favorável a investimentos petrolíferos da China na Venezuela

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse hoje que serão bem-vindos investimentos da China na indústria petrolífera da Venezuela.

A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo e, sob pressão dos Estados Unidos, alterou a semana passada a sua lei dos hidrocarbonetos para abrir o setor petrolífero ao investimento privado.

A China era o principal comprador de petróleo venezuelano durante o Governo de Nicolas Maduro, cuja detenção pelas forças norte-americanas em 03 de janeiro gerou a condenação do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês e lançou dúvidas sobre o futuro das relações de Pequim com Caracas.

"A China é bem-vinda e vai fazer muito bom negócio com o petróleo. Recebemos a China de braços abertos", disse hoje Trump aos jornalistas, a bordo do avião Air Force One.

Trumo destacou ainda que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assinou um acordo de cooperação energética com a Índia na sexta-feira.

"A Índia vai entrar e comprar petróleo venezuelano em vez de o comprar ao Irão, por isso já chegámos a um princípio do acordo, mas a China é bem-vinda para vir comprar petróleo", disse Trump.

O Presidente norte-americano, que afirmou que Washington está agora "no controlo" da Venezuela, acrescentou que os Estados Unidos e Caracas vão partilhar os lucros do petróleo e realçou que os Estados Unidos "se dão muito bem com os líderes da Venezuela", que estão a fazer "um grande trabalho".

"Vamos vender muito petróleo, e vamos ficar com uma parte, e eles vão ficar com uma grande parte. Vão ganhar mais dinheiro do que alguma vez ganharam", disse.

Donald Trump sugeriu ainda que os Estados Unidos chegarão a um acordo com Cuba, depois de ameaçar impor tarifas aos países que vendem petróleo a Havana.