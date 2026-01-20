Portugal favorável a resposta europeia a tarifas de Trump

Portugal apoia uma resposta europeia às tarifas anunciadas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre países que se opõem ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos, disse hoje no parlamento o ministro dos Negócios Estrangeiros.

Von der Leyen promete resposta "firme, unida e proporcional" da UE aos EUA A presidente da Comissão Europeia insistiu hoje que a imposição de taxas adicionais pelos Estados Unidos a países europeus devido à Gronelândia "é um erro" e garantiu que a resposta da União Europeia (UE) será "firme, unida e proporcional".

"Somos favoráveis a uma reação da União Europeia", que deverá ser anunciada durante o dia pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Rangel salientou que a imposição de tarifas põe em causa o acordo anterior entre os EUA e a UE.

O ministro admitiu ser preocupante a situação sobre o território autónomo da Noruega, alvo de ameaças de Trump, adiantando estar a acompanhar "rigorosamente ao minuto", juntamente com parceiros da UE, da NATO e outros.

No sábado, Donald Trump afirmou que pretende cobrar tarifas (de 10% em fevereiro e de 25% em junho) sobre mercadorias de oito países europeus devido à oposição ao controlo dos EUA sobre a Gronelândia, entre os quais seis Estados-membros da UE (Dinamarca, Suécia, França, Alemanha, Países Baixos e Finlândia) e dois outros (Noruega e Reino Unido).