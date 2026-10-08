Mais de 300 milhões para a Madeira concretizam compromisso assumido

"O que se concretiza é exactamente aquilo que combinei, na reunião que tive com o senhor primeiro-ministro e o ministro das Finanças", disse, esta tarde, o presidente do Governo Regional da Madeira, sobre o Orçamento de Estado para 2027 que foi apresentado em Lisboa. Para a Madeira vêm mais de 300 milhões de euros, o que reflecte um aumento em relação ao ano passado.

A verba que vem substituir o Fundo de Coesão, "a que não temos direito", é igual à do ano passado, temos 82 milhões de euros para as despesas extraordinárias no sector da saúde, bem como uma verba de 17,5 milhões de euros para as políticas de emprego, apontou. Também para discussão na especialidade, está o compromisso do Ministro da Educação relativamente à majoração das verbas para a Universidade da Madeira.

Questionado sobre se a verba é suficiente para todos os desafios nacionais e internacionais que a Região vai enfrentar, o governante destacou a justiça nos compromissos assumidos. "Nunca é suficiente, mas temos de ser justos".

Miguel Albuquerque fez questão de dizer que, nesta discussão das prioridades para a Madeira, o ferry "não constitui uma prioridade", mas que compete ao Estado lançar o concurso público para a respectiva ligação.

17 famílias estreiam novas habitações no Complexo da Tabua

Dezassete famílias da Ribeira Brava receberam esta tarde as chaves das suas novas habitações, num empreendimento localizado no Complexo Habitacional da Tabua, promovido pela IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira.

Trata-se de um conjunto habitacional composto por 17 fogos: três apartamentos de tipologia T1, dez T2 e quatro T3.

Implantado num terreno com 1.420 metros quadrados, o empreendimento dispõe de estacionamento privativo, com 21 lugares, além de zonas comuns de convívio, parque infantil e áreas verdes.

A construção representou um investimento de 2.984.014,17 euros, ao qual acresce IVA.

Com a entrega destas 17 habitações na Tabua, sobe para 645 o número de fogos já disponibilizados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de um total de 808 previstos.

De acordo com os dados divulgados, permanecem por entregar 163 habitações. Deste total, 25 localizam-se em Câmara de Lobos, 30 nos Canhas e 108 no Funchal.



