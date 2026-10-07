Ex-juíza venezuelana denuncia coação para desqualificar politicamente Corina Machado

A ex-juíza do Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) da Venezuela, Bárbara César Siero, revelou esta terça-feira que foi coagida a assinar várias sentenças de inelegibilidade política, entre as quais a de María Corina Machado.

Bárbara César Siero relatou num vídeo e numa carta publicados nas redes sociais que, a 15 de dezembro de 2023, Machado interpôs uma ação junto do TSJ para que fosse revista a medida de inelegibilidade que lhe tinha sido imposta pelo Tribunal de Contas venezuelano anos antes, mas a juíza acabou por impedi-la de se candidatar à presidência nas eleições de 2024.

"Paralelamente a esse facto, nesse mesmo dia, os meus dois irmãos, o tenente-coronel Guillermo Enrique César Siero, o major Guillermo Henry César Siero, e a minha cunhada, a major Diana Desirée Victoria Justo, foram detidos arbitrariamente por funcionários da Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar (DGCIM)", acrescentou.

🇻🇪 🚨 Bárbara Gabriela César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, denuncia haber sido coaccionada para firmar la decisión judicial contra la inhabilitación de @MariaCorinaYA, mientras dos de sus hermanos y su cuñada eran detenidos y vinculados por el régimen a la llamada Operación Brazalete Blanco. César Siero era vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, instancia que conoció el recurso de María Corina Machado contra su inhabilitación. La decisión que confirmó la medida fue dictada en enero de 2024. Según denuncia ahora la propia exmagistrada, la presión estuvo relacionada con el secuestro y detención de sus familiares. César Siero se desempeñaba como magistrada del máximo tribunal venezolano desde 2014. Tras la detención de sus familiares, desapareció de la escena pública y finalmente el TSJ informó en abril de 2024 sobre su “falta absoluta”, sin explicar las razones de su salida. — Rafael Santiago (@SantiagoRafa11) October 7, 2026

A juíza desconhecia o local de detenção dos familiares, não teve qualquer contacto com eles e afirmou não ter conhecimento dos crimes que lhes eram imputados.

"A partir daí, os meus três familiares foram utilizados para me coagir na minha qualidade de magistrada e vice-presidente da Secção Política e Administrativa do TSJ, uma vez que eu era competente para decidir sobre o destino político dos candidatos", sublinhou.

Além disso, a juíza revelou que, ao desconhecer o paradeiro dos irmãos e da cunhada e temendo pelas suas vidas, decidiu assinar várias sentenças relativas a inelegibilidades políticas, entre as quais a de Machado, que tinha vencido as primárias da oposição em outubro de 2023.

A 22 de janeiro de 2024, prosseguiu César Siero, o então procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, envolveu os seus familiares na chamada operação "Brazalete Blanco", um suposto plano de magnicídio contra Nicolás Maduro, no qual também foi associada a ativista hispano-venezuelana Rocío San Miguel, absolvida do caso na semana passada.

"Tratou-se de uma narrativa construída para os criminalizar e para me pressionar, por ser competente para julgar os processos de natureza política e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem subliminar aos juízes e membros da FANB (Força Armada Nacional Bolivariana)", afirmou a ex-magistrada.

César Siero denunciou também que foi obrigada a demitir-se do cargo de juíza do TSJ em duas ocasiões.

Em junho passado, indicou a ex-juíza, a cunhada e o irmão, Guillermo Henry César Siero, foram libertados sob medidas cautelares, juntamente com outro grupo de militares envolvidos no mesmo caso.

Na quinta-feira, os irmãos e a cunhada de César Siero foram condenados a penas entre três e doze anos de prisão pelos crimes de conspiração política e encobrimento.

César Siero responsabiliza o Estado venezuelano e os funcionários da DGCIM por qualquer "ataque, ameaça, perseguição, assédio, retaliação ou dano à integridade" contra si ou contra outros familiares.