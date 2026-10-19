Habitantes de Riade recebem alerta sobre ameaça aérea

Os habitantes de Riade receberam hoje nos telemóveis uma mensagem das autoridades sauditas alertando para uma "ameaça aérea hostil", quando se intensificam os ataques dos rebeldes huthis do Iémen.

"Atenção, a zona enfrenta uma ameaça aérea hostil. Por favor, mantenha a calma, permaneça no interior ou num abrigo afastado de portas e janelas", aconselha a mensagem enviada aos residentes da capital saudita.

Alertas semelhantes foram emitidos na província de Al-Kharj, a sudeste de Riade, onde se encontra a base aérea Prince Sultan.

O alerta surge num momento de agravamento das tensões entre a Arábia Saudita e os huthis, que intensificaram nos últimos dias os ataques contra território saudita.

Riade lidera desde 2015 uma coligação militar que apoia o Governo do Iémen internacionalmente reconhecido contra os rebeldes huthis, apoiados pelo Irão e que controlam a capital iemenita, Sanaa, e extensas regiões do norte e oeste do país.

As autoridades sauditas acusaram recentemente Teerão de incentivar a escalada dos huthis e afirmaram que os rebeldes recusaram uma proposta saudita para negociações em Mascate, capital de Omã.

A nova ameaça ocorre também no dia em que pelo menos 53 soldados das forças leais ao Governo iemenita morreram e cerca de 200 ficaram feridos num ataque com três mísseis balísticos contra um campo militar na província de Shabwa, atribuído aos huthis pelas autoridades locais.

Os rebeldes não reivindicaram até ao momento esse ataque.