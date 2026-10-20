Cancelada prova de Trial 4x4 no Porto Santo por falta de apoio municipal

A X-Adventure anunciou o cancelamento da prova do CISET 4x4 prevista para os dias 21 e 22 de Novembro, no Porto Santo, que deveria encerrar a edição de 2026 da competição. Segundo a organização, a decisão surge depois de o município ter cancelado o apoio ao evento.

"Não é uma decisão tomada de ânimo leve. A prova de Porto Santo estava calendarizada desde 2025 e, ao longo de todo este período, sempre nos foi transmitido que o evento se realizaria nas condições previstas. Ainda em Agosto, num contacto telefónico, recebemos a confirmação de que tudo se mantinha conforme planeado", começa por referir a entidade promotora do CISET 4x4 em comunicado.

Contudo, a partir desse momento, deixou de conseguir obter as confirmações necessárias para assegurar a organização da competição. "Chega, por isso, um momento em que a ausência de certezas deixa de permitir avançar de forma responsável."

A X-Adventure lamenta o cancelamento, sublinhando que tudo fez para levar a grande final ao Porto Santo, mas considera que a falta de certezas impossibilitou a preparação do evento nas condições necessárias.

"Tudo fizemos para que Porto Santo pudesse receber a grande final do CISET 4x4 2026. Infelizmente, perante as circunstâncias existentes, o cancelamento tornou-se a única alternativa que nos restava", refere.

Com o cancelamento, o CISET 4x4 2026 fica oficialmente encerrado e as classificações da última prova disputada, em Vila Nova de Cerveira, tornam-se definitivas.

A organização adianta ainda que irá avaliar o balanço da temporada e as condições para dar continuidade à competição em 2027.

"Naturalmente, lamentamos terminar uma época desta forma. Teríamos preferido que os vencedores de 2026 fossem encontrados em pista, naquela que estava prevista como uma grande final em Porto Santo. Não sendo possível, importa agora aceitar a realidade e fechar este capítulo com clareza e respeito por todos os envolvidos", acrescenta.

A terminar, a organziação deixa um agradecimento às equipas, pilotos e ao público. "Uma competição desta natureza só existe porque há muita gente disposta a trabalhar, muitas vezes longe dos holofotes, para que no momento da partida tudo pareça simples. Nunca é simples. E talvez seja precisamente essa enorme disponibilidade colectiva que mais devemos valorizar quando fazemos o balanço de uma época."