Secretário das Finanças ouve cinco sindicatos na quinta-feira sobre orçamento de 2027

No âmbito dos preparativos para a elaboração do Plano de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2027, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, começa a receber em audiência prévia, a partir de quinta-feira os diferentes parceiros sociais, em encontros que decorrerão no salão nobre do Governo Regional.

Assim, pelas 09h00, o governante reúne-se com os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública da Madeira (SINTAP), seguindo-se, pelas 09h45, a reunião com a União Geral dos Trabalhadores – Madeira (UGT). Pelas 10h30, recebe os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA) e, pelas 11h15, os representantes da direcção regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos. A última reunião está agendada para as 12h00, com o Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da RAM.