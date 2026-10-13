Laura Santos conquista Taça da Federação Portuguesa de Golfe

Com apenas 13 anos de idade a jovem golfista do Porto Santo, Laura Santos, ergueu ao início da tarde de hoje a Taça da Federação Portuguesa de Golfe (FPG) – BPI.

Naquela que foi a 40.ª edição desta prestigiante prova do calendáro anual da FPG e que teve lugar no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, Laura teve três dias de glória pelo que justificou com todo o mérito a conquista deste importante troféu e num ano, em que já tinha sido coroada campeão de Portugal no escalão de sub-14.

Na grande final, disputada ao final da manhã de hoje a jogadora do PXO Golfe Clube teve pela frente como adversária, Francisca Salgado, do clube Vale de Janelas e veio a triunfar por ‘5&3’ num duelo jogado na modalidade de Match Play.

De referir que Laura Santos dominou os dois primeiros dias da competição, que foi jogada na modalidade de strokeplay e onde veio a fechar as duas voltas aos campo no primeiro lugar.

A jovem portossantense fecha assim com ouro o ano de 2026, apesar de ainda ter mais provas pelas frente.