Aarhus Beach festeja título europeu na praia do Porto Santo

Foi com bancadas cheias, e apoio constante de princípio ao fim que os dinamarqueses do Aarhus Beach sagraram-se vencedores da edição de 2026 da Taça dos Campeões da Europa de Andebol de Praia em masculinos – EHF Beach Handball Champions Cup – depois de saírem vitoriosos da final diante dos germânicos 12 Monkeys Koln BHC.

Naquela que é a quinta edição do maior evento europeu de clubes de andebol de praia a ter como palco o Porto Santo a equipa dinamarquesa, embalada pela grande exibição dos seus guarda-redes conseguiram festejar o título europeu, com um triunfo por 2-1. O primeiro período foi dominado pelo Aarhus Beach, e com Andreas Søndergaard Høgh simplesmente a fechar a baliza e a ajudar na vitória por 27-22. Já no segundo parcial o equilíbrio foi notório até aos últimos dois minutos, onde, aí, os germânicos foram mais eficazes e conseguiram empatar a final, ao vencer por 25-20.

Já na lotaria do ‘shot out’ os guarda-redes da Dinamarca voltaram a fazer a diferença, permitindo a equipa vencer por 9-6 e assim conquistar o título de campeão da Europa de clubes em masculinos

Nas lutas pelas medalhas de bronze e, com os masculinos a serem os primeiros a subir ao campo principal da prova, ao final do dia de hoje, e numa reedição da final de 2025, 100% portuguesa, mas agora na luta pelo último ligar do pódio o GRD Leça-Spar ‘vingou’ a derrota da época anterior diante dos campeões Nazaré BHT, no duelo dos shoot-out, 2-1 (14-22, 21-20 e 6-4).

Já daqui a nada tem lugar a final feminina, num duelo 100% espanhol, entre as actuais detentoras do troféu, a Fundación Fomento Y Deporte CBMP Ciudad de Málaga e as estreantes no evento, o Club Handbol Xábia.