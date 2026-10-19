Associações de GNR e PSP convocam protesto no Funchal para amanhã

A Associação dos Profissionais da Guarda/GNR e a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) promovem esta terça-feira, 20 de Outubro, uma acção de protesto no Funchal, integrada numa iniciativa nacional de reivindicação de melhores carreiras, remunerações e condições de trabalho para os profissionais das forças de segurança.

A concentração está marcada para as 18h00, no Largo do Colégio, junto à Câmara Municipal do Funchal, sob o lema "Por um Portugal seguro para todos!".

De acordo com a direcção nacional da APG/GNR, as duas estruturas sindicais estão a desenvolver acções de protesto em todo o país, que deverão culminar numa manifestação nacional, a anunciar oportunamente.

A APG/GNR afirma que vai continuar a defender carreiras e vencimentos dignos, bem como melhores condições de trabalho para os profissionais da Guarda Nacional Republicana. A associação considera que estas reivindicações estão directamente relacionadas com a motivação dos efectivos e com a qualidade da segurança prestada às populações.

Sob o apelo "Juntos, vamos à luta!", as organizações procuram mobilizar os profissionais para as iniciativas de protesto, que abrangem várias localidades do país.