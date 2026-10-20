Acidente de autocarro no Egito provoca pelo menos 13 mortos e 34 feridos

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 34 ficaram feridas hoje numa colisão grave entre um autocarro e um camião de grande tonelagem numa estrada que liga o Cairo a Assiut, no centro do Egito, indicou fonte oficial.

Num comunicado, o Ministério da Saúde egípcio indicou que os 34 feridos foram transportados para um hospital a oeste da capital, "para observação e avaliação", enquanto pelo menos 13 pessoas morreram no acidente.

No entanto, sublinhou que os números "são provisórios, uma vez que o processo de contabilização das vítimas e o acompanhamento da situação ainda estão em curso", garantindo que irá "comunicar quaisquer desenvolvimentos à medida que surjam informações adicionais".

O ministro da Saúde egípcio, Khaled Abdel Ghaffar, deslocou-se ao local do acidente para acompanhar as consequências da colisão, ocorrida hoje de manhã, quando um autocarro de uma empresa privada e um camião colidiram na estrada ocidental de Assiut, ao quilómetro 55.

O Ministério da Saúde informou também ter enviado 28 ambulâncias para o local, tendo sido determinado que os hospitais nas proximidades do acidente permanecessem em estado de alerta máximo.

Entretanto, foram iniciados os procedimentos legais aplicáveis e o Ministério Público foi notificado para conduzir as investigações necessárias.

Os acidentes rodoviários constituem um problema grave e recorrente no Egito, estando associados a fatores como o excesso de velocidade, a falta de manutenção dos veículos, o incumprimento das regras de segurança e, em alguns casos, o transporte de mais passageiros do que o permitido.