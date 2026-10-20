Três ausências no último treino do Sporting antes do duelo com o LASK Linz

O Sporting realizou hoje o último treino antes do jogo com o LASK Linz, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, numa sessão em que estiveram ausentes Debast, Zalazar e Nuno Santos.

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, que decorreu na Academia em Alcochete, os três jogadores não estiveram no relvado no grupo às ordens do técnico Rui Borges e tudo indica que estão fora da partida de quarta-feira.

O médio uruguaio Rodrigo Zalazar lesionou-se na partida com o Sporting de Braga e falhou a visita ao Lens, enquanto o belga Zeno Debast tem estado de fora das escolhas devido a problemas físicos e Nuno Santos ainda procura a melhor forma para voltar a competir.

O Sporting, que venceu os dois primeiros jogos na fase de liga, frente ao Galatasaray (3-1) e Lens (2-0), vai tentar a terceira vitória consecutiva na receção aos austríacos do LASK Linz, equipa que ainda não pontuou nesta edição da prova.

O jogo está agendado para quarta-feira, pelas 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.