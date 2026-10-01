Primeiro semestre de 2026 com maior volume de apostas de sempre em Portugal

Os primeiros seis meses de 2026 registaram um volume de apostas desportivas de 1.102,6 milhões de euros (ME) em Portugal, o maior de sempre, segundo o relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Aos 587 ME do maior volume de apostas de sempre por trimestre, no primeiro de 2026, acumularam-se 515,6 do segundo, totalizando um valor acima dos anteriores máximos, registado no segundo semestre do ano passado (1.075,7 ME) e do primeiro de 2024 (1.036,1 ME).

O volume de apostas do mais recente trimestre é o quinto mais elevado de sempre, atrás do anterior, do primeiro de 2024 (573,9 ME) e dos quartos trimestres de 2025 (571,1 ME), de 2024 (533,7 ME) e 2023 (532,1 ME).

Este valor perfez ainda um montante de 125,1 ME de receita bruta no segundo trimestre de 2026, ligeiramente abaixo do registado nos três primeiros meses do ano (119,5 ME), quase a 20 ME do recorde do quarto trimestre de 2024 (138,3 ME), quando o volume total foi de 433,4 ME.

O futebol continuou a ser a modalidade com mais apostas, com 69,9%, seguido do ténis (20,5%) e do basquetebol (6%), com as restantes modalidades a receberem 3,6%.

O Mundial2026, que consagrou a Espanha campeã do mundo, depois de eliminar Portugal nos oitavos de final, teve 28,3% das apostas feitas na modalidade, seguida da I Liga (8,3%), com Roland Garros a ser alvo de 21,4% das apostas no ténis, enquanto a NBA representa praticamente metade das feitas no basquetebol (44,6%).