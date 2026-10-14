Funchal promove segunda campanha de profilaxia médica para cães e gatos

A Câmara Municipal do Funchal realiza, entre 24 de Outubro e 21 de Novembro, a segunda Campanha de Profilaxia Médica de 2026, destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade e abrangendo todas as freguesias do concelho.

A iniciativa arranca a 24 de Outubro, nas juntas de freguesia de Santo António e do Monte, seguindo-se a Sé, a 28 de Outubro; o Imaculado Coração de Maria e São Martinho, a 31 de Outubro; São Roque e Santa Luzia, a 7 de Novembro; São Gonçalo e Santa Maria Maior, a 14 de Novembro; e São Pedro, a 21 de Novembro.

A participação é gratuita para os residentes no concelho, mas exige inscrição prévia na junta de freguesia da área de residência. As vagas são limitadas.

Foto DR/CMF

A campanha disponibiliza vacinação antirrábica, válida por três anos, identificação electrónica através de transponder, registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), desparasitação interna e emissão do boletim sanitário. Inclui ainda, quando aplicável, o licenciamento dos animais na respectiva junta de freguesia.

Para participar, os detentores devem apresentar o cartão de cidadão ou bilhete de identidade, o número de identificação fiscal (NIF) e o boletim sanitário do animal, caso já exista.

Por razões de segurança, os cães devem ser conduzidos com trela ou açaimo funcional. No caso dos cães perigosos ou de raças potencialmente perigosas, são obrigatórios ambos os meios de contenção, devendo a trela ter, no máximo, um metro de comprimento. Os gatos devem ser transportados numa transportadora adequada ao seu tamanho.

Promovida pela autarquia em colaboração com as juntas de freguesia, a campanha pretende reforçar a prevenção de doenças, proteger a saúde pública e promover o bem-estar animal e a posse responsável de animais de companhia.