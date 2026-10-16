APCOI desafia autarquias da Madeira a aderirem aos "Heróis da Fruta"

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) lançou uma plataforma dirigida às autarquias e está a desafiar as câmaras municipais e as juntas de freguesia da Madeira a aderirem ao projecto educativo "Heróis da Fruta", que promove hábitos alimentares saudáveis nas escolas.

A iniciativa surge num contexto em que uma em cada três crianças em Portugal vive com excesso de peso ou obesidade e cerca de 70% não consome fruta e vegetais em quantidade suficiente diariamente, segundo os dados divulgados pela associação.

O programa, que já chegou a um milhão de alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, entra agora numa nova fase, com o objectivo de alargar a participação através do envolvimento directo do poder local.

A APCOI disponibiliza, em desafio.heroisdafruta.com/autarquias, uma área dedicada às autarquias, onde estas podem formalizar gratuitamente a parceria através da assinatura digital de um protocolo de cooperação. O processo prevê três etapas: convidar as escolas do respectivo território, divulgar o desafio junto da comunidade e acompanhar os resultados das inscrições em tempo real.

A plataforma permite ainda consultar as escolas inscritas por concelho e freguesia. As turmas podem participar gratuitamente, devendo as escolas efectuar a inscrição até 31 de Outubro.

Projecto-piloto registou maior adesão

A associação apresenta como exemplo os resultados do projecto-piloto "Heróis da Fruta 2.0", desenvolvido no ano lectivo anterior na freguesia da Ajuda, em Lisboa, em parceria com a respectiva junta de freguesia e no âmbito do programa Cities for Better Health, da Novo Nordisk. A avaliação foi realizada pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

De acordo com os resultados divulgados, 90% das escolas da Ajuda aderiram à iniciativa, contra 7% na edição nacional. Todas as turmas que participaram no projecto-piloto concluíram o desafio, face a 28% a nível nacional. Já 87% das crianças envolvidas na Ajuda provaram novas frutas ou vegetais durante o programa, enquanto na edição nacional a proporção foi de 54%.

A avaliação científica identificou também ganhos entre as crianças provenientes de famílias com menores rendimentos, abrangidas pelos escalões A e B da Acção Social Escolar. No final da intervenção, 64% deste grupo apresentava um consumo regular de frutas e vegetais.

O projecto utiliza jogos, canções e missões diárias para incentivar a adopção de comportamentos alimentares saudáveis. Segundo a APCOI, as actividades exigem entre cinco e dez minutos por dia, procurando integrar a aprendizagem nos hábitos escolares sem acrescentar uma carga burocrática significativa aos professores.

"Não conseguimos chegar a todas as crianças sozinhos. Precisamos das autarquias e dos parceiros locais para escalar este modelo e garantir que nenhuma criança da região fica para trás na prevenção da obesidade", afirma Mário Silva, presidente da APCOI, apelando à adesão dos responsáveis políticos, das escolas e das associações de pais da Madeira.

A associação, fundada em 2010, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção da obesidade infantil, à promoção da literacia em saúde e ao combate ao estigma associado à doença.

Para saber mais siga este link https://desafio.heroisdafruta.com/autarquias?r=5f7047a184e0e880.