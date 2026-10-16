APCOI desafia autarquias da Madeira a aderirem aos "Heróis da Fruta"
Novo portal permite formalizar parcerias gratuitas para levar às escolas um programa de promoção de hábitos alimentares saudáveis. Inscrições das turmas decorrem até 31 de Outubro
A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) lançou uma plataforma dirigida às autarquias e está a desafiar as câmaras municipais e as juntas de freguesia da Madeira a aderirem ao projecto educativo "Heróis da Fruta", que promove hábitos alimentares saudáveis nas escolas.
A iniciativa surge num contexto em que uma em cada três crianças em Portugal vive com excesso de peso ou obesidade e cerca de 70% não consome fruta e vegetais em quantidade suficiente diariamente, segundo os dados divulgados pela associação.
O programa, que já chegou a um milhão de alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, entra agora numa nova fase, com o objectivo de alargar a participação através do envolvimento directo do poder local.
A APCOI disponibiliza, em desafio.heroisdafruta.com/autarquias, uma área dedicada às autarquias, onde estas podem formalizar gratuitamente a parceria através da assinatura digital de um protocolo de cooperação. O processo prevê três etapas: convidar as escolas do respectivo território, divulgar o desafio junto da comunidade e acompanhar os resultados das inscrições em tempo real.
A plataforma permite ainda consultar as escolas inscritas por concelho e freguesia. As turmas podem participar gratuitamente, devendo as escolas efectuar a inscrição até 31 de Outubro.
Projecto-piloto registou maior adesão
A associação apresenta como exemplo os resultados do projecto-piloto "Heróis da Fruta 2.0", desenvolvido no ano lectivo anterior na freguesia da Ajuda, em Lisboa, em parceria com a respectiva junta de freguesia e no âmbito do programa Cities for Better Health, da Novo Nordisk. A avaliação foi realizada pelo Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
De acordo com os resultados divulgados, 90% das escolas da Ajuda aderiram à iniciativa, contra 7% na edição nacional. Todas as turmas que participaram no projecto-piloto concluíram o desafio, face a 28% a nível nacional. Já 87% das crianças envolvidas na Ajuda provaram novas frutas ou vegetais durante o programa, enquanto na edição nacional a proporção foi de 54%.
A avaliação científica identificou também ganhos entre as crianças provenientes de famílias com menores rendimentos, abrangidas pelos escalões A e B da Acção Social Escolar. No final da intervenção, 64% deste grupo apresentava um consumo regular de frutas e vegetais.
O projecto utiliza jogos, canções e missões diárias para incentivar a adopção de comportamentos alimentares saudáveis. Segundo a APCOI, as actividades exigem entre cinco e dez minutos por dia, procurando integrar a aprendizagem nos hábitos escolares sem acrescentar uma carga burocrática significativa aos professores.
"Não conseguimos chegar a todas as crianças sozinhos. Precisamos das autarquias e dos parceiros locais para escalar este modelo e garantir que nenhuma criança da região fica para trás na prevenção da obesidade", afirma Mário Silva, presidente da APCOI, apelando à adesão dos responsáveis políticos, das escolas e das associações de pais da Madeira.
A associação, fundada em 2010, é uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção da obesidade infantil, à promoção da literacia em saúde e ao combate ao estigma associado à doença.
Para saber mais siga este link https://desafio.heroisdafruta.com/autarquias?r=5f7047a184e0e880.