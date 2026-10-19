O MadeiraShopping recebe uma exposição comemorativa dos 20 anos do PRER

O centro comercial MadeiraShopping recebe uma exposição comemorativa dos 20 anos do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER), que assinala o trabalho dedicado à educação e à prevenção rodoviária na Região Autónoma da Madeira. Patente até 25 de Outubro, a mostra convida os visitantes a conhecer o percurso deste projecto e o impacto das acções desenvolvidas junto da comunidade educativa e da sociedade em geral.

Neste período, o PRER tem promovido diversas iniciativas de sensibilização para a segurança rodoviária, envolvendo estabelecimentos de educação e ensino, crianças, alunos, educadores e professores, bem como outros elementos da comunidade escolar, famílias e cidadãos. O trabalho desenvolvido tem procurado contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e das suas consequências, através da promoção de comportamentos mais seguros e responsáveis.

"A exposição reúne diferentes actividades e momentos que marcaram o percurso do projecto, proporcionando uma retrospectiva do trabalho realizado ao longo dos anos, incluindo ainda imagens e sons que permitem revisitar as iniciativas desenvolvidas no último ano lectivo, dando a conhecer a continuidade e a diversidade da intervenção deste Plano", refere uma nota enviada.

Além da prevenção rodoviária, o PRER promove uma visão mais abrangente da mobilidade, incentivando a adopção de modos de deslocação mais sustentáveis e suaves, uma missão que reforça a importância da educação desde cedo na construção de uma cultura de segurança, responsabilidade e respeito pela vida humana.