Amílcar Fernandes: "Foi extremamente difícil"

Amílcar Fernandes venceu a prova de 45 quilómetros do Ecotrail, com o tempo de 4:57:46, mas admitiu que o triunfo foi alcançado com muito esforço. "Não, não, foi extremamente difícil", afirmou, quando questionado sobre a exigência da corrida.

O atleta apontou as descidas muito acentuadas como uma das principais dificuldades, sublinhando o desafio de controlar o ritmo e evitar quedas. O calor foi outro dos obstáculos. "Estava muito calor para mim. Eu prefiro quando o tempo está com chuva", explicou.

Apesar das dificuldades, Amílcar Fernandes mostrou-se muito satisfeito por ter terminado abaixo das cinco horas, considerando o resultado particularmente positivo depois do esforço da semana anterior.

"O percurso é fantástico", destacou, embora tenha alertado para o desgaste provocado pelos últimos sete quilómetros, entre a Praia Formosa e a meta, num trajecto praticamente plano que exige resistência numa fase já avançada da prova.