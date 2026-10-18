PJ detém em Évora homem foragido à Justiça para cumprir pena de prisão

Um homem foragido à Justiça foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Évora para cumprir uma pena de prisão de três anos e meio por crimes de recetação e detenção de arma proibida, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a PJ indicou que o homem, de 53 anos, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora desta polícia e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Elvas, no distrito de Portalegre.

"O homem, sobre o qual recaía um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Loures, em fevereiro de 2025, tinha sido condenado pelos crimes de recetação e detenção de arma proibida, em junho de 2024, encontrando-se desde aí em parte incerta", acrescentou.