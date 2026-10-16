VII edição da Mostra do Pão do Porto Santo já arrancou

A Junta de Freguesia do Porto Santo realiza, entre hoje a domingo, a VII Mostra do Pão do Porto Santo, na Praça do Município.

A presidente da Junta de freguesia do Porto Santo, entidade que organiza o evento, afirmou na abertura, que “é o intuito da junta de freguesia promover o pão do Porto Santo e as suas tradições, esta ilha será sempre uma terra de Eiras e de moinhos, inclusivamente era considerado o celeira da Madeira”.

O presidente da câmara municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse na abertura do evento, ”quero agradecer a todos aqueles que preservam a identidade portosantense e daquilo que vamos fazendo”. “Isto é um momento importante porque é preciso valorizar todos aqueles que trabalham, para por o melhor bolo do caco, e nosso bom pão caseiro em cima da mesa, e dar conhecer também aos turistas que nos visitam, e também aos locais", destacou.

Nesta mostra são muitos os tipos de pães, que os produtores fazem e apresentam ao público. Para além dos pães, outras iguarias são expostas e também acompanhadas por bebidas tradicionais locais.

O certame atrai turistas e os residentes da 'Ilha Dourada'.