Orquestra Clássica da Madeira esgota Centro de Congressos com 'Operazione Tango'

O Centro de Congressos da Madeira esgotou este sábado para receber 'Operazione Tango', uma proposta musical da Orquestra Clássica da Madeira que juntou tango, voz e bandoneon num concerto marcado pela expressividade e pela diversidade do programa.

Sob a direcção do maestro madeirense Francisco Loreto, a Orquestra subiu ao palco ao lado do reconhecido bandoneonista e acordeonista italiano Mario Stefano Pietrodarchi e da soprano Nadezhda Nesterova. A pianista Anikó Harangi também integrou o espectáculo, com solos que enriqueceram a interpretação das obras apresentadas.

O programa percorreu composições de Rossini, Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Puccini e Bizet, numa selecção que combinou diferentes linguagens musicais e incluiu orquestrações concebidas especialmente para os solistas convidados. A actuação terminou com duas peças de Piazzolla, Libertango e Milonga de la Anunciación, que foram recebidas com entusiasmo pelo público e antecedidas por várias ovações.

Segundo Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, o concerto voltou a afirmar o compromisso da instituição com a promoção da música e da cultura, proporcionando ao público uma experiência musical num registo especial.

A presença de numerosos jovens, muitos deles alunos do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, foi também destacada pela organização, que vê nesta participação um sinal do interesse das novas gerações pela música clássica.

No âmbito da vertente pedagógica da Orquestra, Mario Stefano Pietrodarchi orientou, na sexta-feira, 16 de Outubro, uma masterclass de acordeão destinada aos alunos. A iniciativa integra o trabalho formativo desenvolvido pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra, em articulação com o Conservatório, ao abrigo dos protocolos e apoios institucionais em vigor.

O concerto terminou num ambiente de celebração, com o público a aplaudir de pé uma atuação que cruzou a tradição da música clássica com a intensidade e a riqueza melódica do tango.