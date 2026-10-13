MIUT'2027 esgota 800 vagas no primeiro dia e surpreende organização

Mais de 1.300 utilizadores chegaram a integrar a fila de espera para aceder à plataforma de inscrições da edição de 2027 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), num arranque marcado pela forte procura internacional, com atletas de 45 nacionalidades.

As primeiras 800 vagas disponibilizadas para o 'MIUT® Legend 2027', a prova de maior distância e uma das mais emblemáticas do Madeira Island Ultra-Trail®, esgotaram no próprio dia de abertura das inscrições, confirmando o elevado interesse que o evento continua a despertar junto da comunidade internacional de trail running.

"A dimensão da procura tornou-se evidente logo nos primeiros momentos, com a fila de acesso à plataforma de inscrições a crescer a um ritmo de cerca de 25 utilizadores por minuto. No período de maior afluência, a fila chegou a registar 1.334 utilizadores, com mais de 1.000 pessoas em simultâneo à espera de aceder ao formulário de inscrição", fez questão o Clube de Montanha do Funchal, principal organizador do evento ao DIÁRIO.

A forte dimensão internacional do evento ficou igualmente evidente nas inscrições para o MIUT® Legend 2027, com atletas de 45 nacionalidades. A França destacou-se como o país com maior representação, com 412 atletas inscritos, seguida de Portugal, com 133, e da Polónia, com 43. Os atletas franceses representam, assim, mais de metade das inscrições nesta primeira fase da prova principal, um indicador expressivo da projeção internacional do MIUT® e da sua capacidade de mobilização além-fronteiras.

"Estes indicadores constituem um sinal muito positivo da vitalidade do MIUT® e reforçam a sua capacidade de atração e o reconhecimento internacional conquistado ao longo dos anos. A forte adesão nesta fase inicial confirma também as expectativas de mais uma edição marcada por uma elevada participação", acrescenta ainda a organização do evento que vai para os trilhos da Madeira no mês de Abril, nos dias 24 e 25.

O processo de inscrições prossegue nos próximos dias, com a abertura faseada das restantes distâncias. Até ao final da semana, a organização espera preencher as 3.040 vagas disponibilizadas nesta primeira fase, correspondentes a 80% da capacidade total do evento, um indicador expressivo da procura e da dimensão que o MIUT® continua a assumir no panorama desportivo regional, nacional e internacional.

Mais do que uma competição desportiva, o MIUT® afirma-se como um importante veículo de promoção internacional da Madeira, ao dar a conhecer a singularidade das suas paisagens, a diversidade dos seus percursos de montanha e a riqueza do seu património natural. A forte procura registada neste arranque volta a demonstrar a capacidade do evento para atrair atletas de diferentes países e reforçar a notoriedade da Madeira enquanto destino de referência para o turismo de natureza e o desporto de montanha.

Concluída esta primeira fase, o processo de inscrições prosseguirá com uma segunda fase, através de sorteio, destinada à atribuição das restantes 760 vagas. O período de pré-inscrição decorrerá entre 26 de outubro e 9 de novembro, estando o sorteio previsto para 14 de novembro.

No conjunto das cinco distâncias, a 18.ª edição do MIUT®, em 2027, disponibiliza um total de 3.800 vagas, que a organização espera ver integralmente preenchidas.