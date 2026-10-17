Madeira volta a ser eleita Melhor Destino Insular da Europa

O Destino Madeira voltou a ser distinguido na gala europeia dos World Travel Awards, realizada esta noite, 17 de outubro, em Kotor, no Montenegro, conquistando o prémio de Melhor Destino Insular da Europa.

Na edição de 2026 destes prémios, a Madeira recebeu pela 12.ª vez desde 2013, o galardão de Melhor Destino Insular da Europa (Europe’s Leading Island Destination), renovando o reconhecimento internacional das características distintivas do arquipélago e da sua oferta turística.

Na corrida a este prémio estavam também os Açores, as Canárias (Espanha), Creta e as Cíclades – Ilhas do Egeu (Grécia), Chipre, Guernsey e Jersey (Ilhas do Canal), Ibiza e Maiorca (Espanha), Malta, Sardenha e Sicília (Itália).

A AP-Madeira esteve também nomeada para Melhor Entidade Europeia de Turismo, depois das vitórias de 2024 e 2025, mas acabou por não vencer.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, considera que “a renovação deste galardão, pela 12.ª vez desde 2013, demonstra a capacidade de a Madeira manter uma posição de destaque no panorama turístico europeu".

A natureza, a identidade cultural, o património e a diversidade de experiências ao longo de todo o ano continuam a ser atributos diferenciadores do destino". Eduardo Jesus

Eduardo Jesus acrescenta que “estes prémios prestigiam a Região e todos os profissionais que contribuem para o desenvolvimento do turismo".

São também um incentivo para continuarmos a apostar na qualificação da oferta, na diversificação dos mercados e na sustentabilidade, assegurando que a atividade turística gera valor para a economia regional e benefícios para a população". Eduardo Jesus

Sobre a nomeação da AP-Madeira e embora não tenho vencido, "representa um reconhecimento particularmente importante da capacidade da Associação para afirmar o destino nos mercados internacionais, acompanhar a evolução da procura e adaptar a sua estratégia aos desafios de um setor cada vez mais competitivo".

O governante sublinha que “a promoção turística exige continuidade, conhecimento dos mercados, capacidade de inovação e uma visão clara sobre aquilo que distingue a Madeira".

A nomeação para este prémio, assim como para a mesma categoria na edição Mundo dos WTA, reconhece o trabalho de uma equipa que tem vindo a desenvolver essa missão, em articulação com os agentes do setor, contribuindo para reforçar a notoriedade e a atractividade da Região". Eduardo Jesus

Criados em 1993, os World Travel Awards distinguem anualmente a excelência nos principais sectores das viagens, do turismo e da hotelaria, sendo reconhecidos internacionalmente como uma das principais iniciativas de prémios da indústria turística.

Galardões da Região nos World Travel Awards

· Melhor Destino Insular da Europa — Europe’s Leading Island Destination - 2026, 2025, 2024, 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 e 2013.

· Melhor Entidade Europeia de Turismo — Europe’s Leading Tourist Board — Associação de Promoção da Madeira - 2026, 2025 e 2024.

· Melhor Destino Insular do Mundo — World’s Leading Island Destination - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015.

· Melhor Destino de Praia da Europa — Europe’s Leading Beach Destination — Porto Santo - 2024.