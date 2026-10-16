Funchal assinala Dia Mundial da Alimentação com sopa de chícharo

A Câmara Municipal do Funchal assinalou, esta sexta-feira, o Dia Mundial da Alimentação com uma iniciativa de showcooking no Centro Cívico Professor Virgílio Pereira, em Santa Luzia, durante a qual foi preparada e servida uma sopa de chícharo, receita tradicional da gastronomia madeirense.

A actividade, dinamizada pela ‘A Biqueira’, integrou a Estratégia Alimentar ‘SEMEAR Funchal’ e teve como objectivo promover hábitos alimentares saudáveis e sustentáveis, valorizando os produtos locais e as tradições gastronómicas.

Presente na iniciativa, a vereadora com o pelouro da Saúde, Helena Leal, destacou a importância da literacia alimentar e da sensibilização da população para escolhas mais conscientes.

"O que queremos é semear por cada sítio por onde passamos, para que todos possam ter uma vida mais saudável e também mais segura", afirmou a autarca, sublinhando que a longevidade deve ser acompanhada de qualidade de vida, saúde e bem-estar.