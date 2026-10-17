USAM alerta que aumento do salário mínimo é insuficiente para fazer face ao custo de vida

A USAM alertou, hoje, no Funchal, para o facto de o aumento do salário mínimo não ser o suficiente para fazer face ao aumento do custo de vida, que se faz sentir a nível nacional. A União dos Sindicatos promoveu, esta manhã, uma marcha que percorreu algumas das ruas da capital madeirense.

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A iniciativa deste sábado revelou-se o culminar de uma jornada de luta que dura há cerca de um mês, promovida pela CGTP. Alexandre Fernandes explica que em causa está o aumento do custo de vida em diversos sectores, como o acesso à habitação, alimentação e nos transportes. O coordenador da USAM indica que a manifestação de hoje não é o fim da luta, mas sim mais uma etapa da mesma.

"No fundo, poderá haver, naturalmente, agora com as questões do Orçamento de Estado e também do Orçamento Regional, novas formas de luta, novas acções de luta", antevê Alexandre Fernandes, indicando que se aguarda por mudanças nessas áreas.