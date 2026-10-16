Putin anuncia conquista de importante localidade ucraniana no leste do país

O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, anunciou hoje que os seus militares conquistaram a estratégica localidade ucraniana de Dobropilia, no leste do país.

Putin considerou que este desenvolvimento "abre as portas" ao controlo do que falta da região de Donetsk.

O chefe de Estado-Maior russo, Valeri Gerasimov, foi o primeiro a informar Putin da conquista de "um dos principais bastiões" das forças ucranianas na frente de Dnipropetrovsk.

A localidade está a menos de 10 quilómetros da fronteira que a separa do Donetsk.

"Agora mesmo estão a ser realizadas operações de busca para identificar e neutralizar os militares ucranianos que estão escondidos nos edifícios", acrescentou Gerasimov, em declarações distribuídas pela agência noticiosa russa Interfax.

O exército ucraniano ainda não se pronunciou.

Gerasimov disse também que "desde 01 de setembro, as formações e unidades militares tomaram o controlo de mais de 1.800 quilómetros quadrados de território e 92 localidades".

Acrescentou ainda que os esforços estão centrados na conquista de todo o Donbass.

Neste sentido, garantiu que "em setembro e nas duas primeiras semanas de outubro, cerca de 500 quilómetros quadrados e 23 localidades da República Popular de Donetsk" passaram para controlo russo.

Pelos cálculos do Kremlin, só faltam conquistar 10% do território de Donetsk para controlar toda a região.