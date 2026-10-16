Futuro da Educação na Madeira em debate na Universidade

A Universidade da Madeira (UMa) recebe, na próxima segunda-feira, 19 de Outubro, um seminário dedicado aos 40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo, que pretende reflectir sobre a evolução do ensino em Portugal e os principais desafios que se colocam à Educação na Região.

Subordinado ao tema '40 Anos da Lei de Bases do Sistema Educativo: entre o legado e os futuros possíveis', o encontro decorre no auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a partir das 9h30, contando com o alto patrocínio do Presidente da República.

A sessão de abertura terá a participação do reitor da UMa, do Representante da República para a Madeira e da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

O programa contempla três conferências. Liliana Rodrigues abordará a autonomia, a regionalização e a integração europeia no contexto da Lei de Bases, enquanto Francisco Santos analisará o modelo de Escola a Tempo Inteiro na Madeira. Rita Pestana centrará a sua intervenção no papel do movimento sindical e na construção da escola pública democrática.

Durante a tarde, duas mesas-redondas, subordinadas ao tema 'Futuros possíveis para a educação na RAM', reunirão especialistas e responsáveis educativos para discutir matérias como inclusão e diversidade, organização dos ciclos de ensino, formação profissional, políticas educativas regionais, formação contínua de professores, educação artística e desporto escolar.

Entre os participantes encontram-se Nuno Fraga, Maria José Camacho, Nadina Mota, Sara Estudante Relvas, Elsa Freitas, Carlos Gonçalves e Elmano Santos, além da própria secretária regional da Educação.

O seminário integra uma iniciativa nacional que, ao longo de Outubro, passa por Lisboa, Funchal, Évora e Porto, assinalando quatro décadas da legislação que estabeleceu as bases do sistema educativo português.