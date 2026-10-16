Madeira celebra património imaterial com debate e música tradicional

A Calçada Madeirense, a Romagem de São Pedro da Lombada de Santa Cruz e a Procissão das Cinzas, em Câmara de Lobos, estarão em destaque amanhã, 17 de Outubro, numa iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, para assinalar o Dia Internacional do Património Cultural Imaterial.

O encontro, subordinado ao tema "Património Imaterial: Vozes, Saberes e Práticas", decorrerá entre as 10 e as 13 horas, na Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro, no Funchal.

A mesa-redonda reunirá representantes das três manifestações culturais, que irão partilhar experiências e reflectir sobre a importância destas tradições para a identidade madeirense, bem como sobre os desafios associados à sua preservação e transmissão às novas gerações.

A música tradicional madeirense terá igualmente lugar no programa, através da participação da Associação Musical e Cultural Xarabanda, com o projecto 'Cantigas Cá de Dentro', dedicado à tradição oral e à música popular da Região.

A iniciativa termina com uma visita à exposição "Património Imaterial: Saberes que inspiram", que apresenta diferentes expressões culturais através da criatividade dos mais jovens.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que a salvaguarda deste património é fundamental para preservar a identidade da Madeira.

"É um património vivo, que só permanece se houver quem o pratique, quem o valorize e quem o transmita às novas gerações", sublinha o governante.

Eduardo Jesus destaca ainda a importância de reconhecer o papel das comunidades na continuidade destas tradições, defendendo que preservar o património imaterial implica valorizar as pessoas que lhe dão significado.

O Dia Internacional do Património Cultural Imaterial, celebrado a 17 de Outubro, foi proclamado pela UNESCO em Novembro de 2023. Este ano, a organização promove iniciativas ao longo de todo o mês de Outubro, com particular destaque para a data comemorativa.