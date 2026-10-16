Bulgária pede à NATO caças e sistemas antidrones para reforçar a sua defesa

O ministro da Defesa da Bulgária, Dimitar Stoyanov, pediu hoje à NATO caças, sistemas de defesa aérea e sistemas antidrones para combater os ataques contra navios no mar Negro.

Numa conferência de imprensa, Stoyanov destacou que os ataques no mar Negro estão a intensificar-se de dia para dia, o que evidencia "a importância de modernizar as Forças Armadas da Bulgária e de ampliar as suas capacidades defensivas", citado pela agência de notícias BGNES.

"Solicitamos meios aéreos, sistemas de mísseis terra-ar, sistemas antidrones e patrulhas aéreas. Em suma, toda a panóplia de recursos disponíveis", explicou o ministro, acrescentando que os pedidos visam garantir uma "presença forte" na região afetada.

No entanto, Stoyanov salientou que ainda não se sabe que tipo de ajuda o país poderá receber, referindo que a Bulgária "tem necessidades semelhantes às dos países bálticos".

"Espero uma resposta rápida e um reforço das nossas capacidades", afirmou, destacando a necessidade de implementar um "plano de ação comum".

Stoyanov declarou que "não é possível garantir a segurança absoluta no mar Negro, nem mesmo com as forças e equipamentos aliados posicionados na região", acrescentando que "tanto a Rússia como a Ucrânia possuem tecnologia avançada e continuam a sofrer ataques com drones e mísseis".

"Uma segurança a 100% é impossível. A Bulgária está a utilizar as suas forças e equipamentos de vigilância disponíveis", continuou o ministro búlgaro, sublinhando que o objetivo é "reduzir os riscos ao máximo".

Sobre a eventual autoria dos ataques que se têm vindo a registar contra os navios no mar Negro, sublinhou que "a falta de uma identificação definitiva sobre quem realiza os ataques não pode servir de justificação para a inação ou a falta de preparação".