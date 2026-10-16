Estatística procura pessoas para realizar inquéritos

A Direção Regional de Estatística da Madeira vai realizar dois inquéritos à população e está à procura de pessoas para colaborarem nas duas operações massivas, o Inquérito à Segurança em Espaço Público e Privado (ISEPP) e o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR). Estes levantamentos são particularmente importantes para aprofundar o conhecimento sobre a realidade social e económica da Região. As entrevistas para o primeiro inquérito começam a 18 de Janeiro, as do segundo só em Abril.

O ISEPP visa apurar indicadores sobre a prevalência e as características da violência de género e da violência doméstica, enquanto o ICOR foca-se na distribuição dos rendimentos das famílias, as suas condições de vida e fenómenos como o risco de pobreza e de exclusão social, lê-se na nota enviada às redacções.

Haverá entrevistas em duas modalidades, por telefone e presenciais. Para concorrer é preciso ter disponibilidade, 12.º ano de escolaridade, saber usar o computador e ter facilidade de comunicação, além de estar inscrito como trabalhador independente e não ter dívidas às Finanças nem à Segurança Social.

As candidaturas deverão ser submetidas através da plataforma de recrutamento do INE, em recrutamento.ine.pt, a selecção será feita por técnicos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e incluirá entrevistas presenciais em grupo.

No caso do ISEPP, os participantes podem responder através de auto-preenchimento na Internet ou mediante entrevista presencial ou telefónica; no caso do ICOR não há auto-preenchimento, é exclusivamente através de entrevistas presenciais e telefónicas.

As entrevistas telefónicas decorrem entre as 09h30 e as 21h30, em blocos de três horas, num total de três a seis horas diárias. Será dada preferência aos candidatos com maior disponibilidade para realizar entrevistas a partir das 18h30, revela a DREM. No caso das entrevistas presenciais, a DREM pede duas a três horas por dia, ao final da tarde, incluindo fins-de-semana. Ter carro é factor preferencial, para as presenciais.