Mercado de Inverno regressa para 12.ª edição

Começa na próxima segunda-feira e decorre até o sábado seguinte a 12ª edição do Winter Market, o mercado de Inverno promovido pela Câmara Municipal do Funchal. A iniciativa decorre no Marcado dos Lavradores, renuindo este ano 19 marcas locais.

Este mercado que se realiza na parte superior do edifício, funcionará diariamente entre as 9 horas e as 17 horas, excepto no sábado, que encerra às 14h. É um espaço para encontrar artigos de moda, design e decoração.

Ao longo dos seis dias vai dar destaque ao artesanato e ao empreendedorismo, contribuindo por um lado para o desenvolvimento da economia local e, por outro, para a valorização do próprio edifício, destaca a autarquia.