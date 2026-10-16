Saúde prepara aplicação para melhorar hábitos alimentares

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, através do Serviço de Nutrição do SESARAM (Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira), vai lançar uma aplicação para reforçar a educação para hábitos alimentares saudáveis, vai transformar o conhecimento em soluções práticas. O anúncio foi feito esta manhã pela secretária regional na abertura das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, que decorreu no Mercado dos Lavradores.

Micaela Freitas sublinha que a alimentação é mais do que uma necessidade básica, “é um dos pilares da saúde pública, um factor determinante na prevenção da doença e um elemento central na promoção da qualidade de vida”.

Trata-se de uma ferramenta que vai colocar a promoção da saúde na palma da mão. A aplicação está em fase final de desenvolvimento, representa, acredita a governante, um contributo importante para capacitar as pessoas a fazerem escolhas mais informadas, equilibradas e conscientes, tudo em pequenos passos e através de uma multiplicidade de incentivos.

Mais do que uma plataforma digital, frisa, “é uma plataforma que aproxima conhecimento científico da vida quotidiana, incentivando hábitos alimentares que promovem a saúde”.